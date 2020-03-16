Ебігейл Речфорд, яка є найбільш високооплачуваною моделлю білизни і купальників, показала значні форми в прозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина в прозорому вбранні лежить на дивані, зайнявши непристойну форму. Також можна помітити, що вона водить камерою по тілу, демонструючи значне тіло. На задньому фоні видно туалетний столик і вікно.

Однак шанувальники Речфорд залишили без можливості що-небудь сказати – кадри вона розмістила в Stories.

До цього ми писали, що Ебігейл Речфорд показала сногшибательные обсяги в пікантному купальнику. Популярність Ебігейл почалася, коли дівчина завела сторінку в Instagram і почала викладати відверті фото – в купальниках, в нижній білизні, в яскравих нарядах.

Ебігейл Речфорд почали запрошувати на зйомки для чоловічих журналів і модних брендів. І це не дивно – з такими даними, як у цієї дівчини, навряд чи варто займатися чимось ще. Користувачі мережі приходять в повний захват від кожного знімка пишнотілу красуні. Вони буквально засипають її коментарями: "гаряче", "обережно, вибухонебезпечна краса", "Краса нестерпна" та інше.

На новому фото модель позує в спокусливому купальнику, ледь прикривав її знамениті форми. Втім, сама Ебігейл не особливо намагається їх прикривати, навіть навпаки – вона позує, спокусливо прогинаючись і роблячи акцент на пишних грудей, тонкої талії і видатних сідницях.

Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.