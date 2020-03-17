Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи, опублікувала серію фото зі своїм пухнастим другом

Зірка порадувала шанувальників фото зі своїм улюбленим псом Коломбо, пише Politeka.net. На знімках артистка позує з цуценям. Малюк влаштувався у неї на руках.

При цьому Ратаковськи була в бежевій куртці і обтягуючих чорних лосинах.

На інших фото Коломбо постав вже подорослішим. Так, на одному з кадрів Емілі знаходиться на білій постелі, а пес скочив до неї на руки наче цуценя. Собака дивився в камеру, позуючи з коханою господинею.

"Коломбо єдиний! Наш ніби рідний син і янголятко. Я досі не можу повірити, що він виріс з 13 фунтів в 8 тижнів до приблизно 80 фунтів за один швидкий рік. Він все ще затишний! Він робить нас щасливими, і я скористаюся цією можливістю, щоб опублікувати купу його фото...", - підписала фото артистка.

За шість годин пост зібрав майже 600 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі дуже зворушені знімками і майже кожен писав, як це мило. Також люди помітили, що пухнастий красень дуже великий і що Емілі з Коломбо нагадують матір і сина: "Ого, які милі"

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала в короткій білій майці і джинсах на високій посадці. Крім свого сталевого преса зірка підкреслила тонку талію. Джинси обтягнули її пружну п'яту точку.

Тонка майка була з глубоим декольте і виділила її пишні груди.

Зірка підняла волосся вгору. На ній були чорні стильні окуляри. Завершили її образ аксесуари, в тому числі сумка.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи поділилася знімком в компанії своїх улюблених чоловіків - пса Коломбо і чоловіка Себастьяна.

Цілком до звичайної сімейної фотографії Емілі вирішила додати пікантності, спокусливо приспустивши штани.

Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи позувала на білосніжних простирадлах повністю гола, прикриваючись куточком ковдри.

На передньому плані сидить великий волохатий пес породи, схожої на німецьку вівчарку. Велике вухо собаки якраз закрило груди Ратаковськи на фото.

Нагадаємо, Ратаковски похвалилася бездоганним тілом в короткій майці.

Як повідомляла Politeka, розпатлана красуня Ратаковски опинилася в ліжку з цим звіром.

Також Politeka писала, що Ратаковски не змогла приховати свої форми в малюсінькому топіку.