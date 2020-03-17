Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, опубликовала серию фото со своим пушистым другом

Звезда порадовала поклонников фото со своим любимым псом Коломбо, пишет Politeka.net. На снимках артистка позирует с щенком. Малыш устроился у нее на руках.

При этом Ратаковски была в бежевой куртке и обтягивающих черных лосинах.

На других фото Коломбо предстал уже повзрослевшим. Так, на одном из кадров Эмили находится на белой постели, а пес запрыгнул к ней на руки будто щенок. Собака смотрела в камеру, позируя с любимой хозяйкой.

"Коломбо единственный! Наш будто родной сын и ангелочек. Я до сих пор не могу поверить, что он вырос с 13 фунтов в 8 недель до примерно 80 фунтов за один быстрый год. Он все еще самый уютный! Он делает нас самыми счастливыми, и я воспользуюсь этой возможностью, чтобы опубликовать кучу его фото...", - подписала фото артистка.

За шесть часов пост собрал почти 600 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети очень растрогались снимками и почти каждый писал, как это мило. Также люди заметили, что пушистый красавчик очень большой и что Эмили с Коломбо напоминают мать и сына: "Ого, какие милые".

Напомним, Эмили Ратаковски позировала в белой короткой майке и джинсах на высокой посадке. Кроме своего стального пресса звезда подчеркнула тонкую талию. Джинсы обтянули ее упругую пятую точку.

Тонкая майка была с глубоим декольте и выделила ее пышную грудь.

Звезда подняла волосы вверх. На ней были черные стильные очки. Завершили ее образ аксессуары, в том числе сумка.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски поделилась снимком в компании своих любимых мужчин - пса Коломбо и мужа Себастьяна.

Вполне к обычной семейной фотографии Эмили решила добавить пикантности, соблазнительно приспустив штаны.

Напомним также, что Эмили Ратаковски позировала на белоснежных простынях полностью голая, прикрываясь уголком одеяла.

На переднем плане сидит мохнатый большой пес породы, похожей на немецкую овчарку. Большое ухо собаки как раз закрыло грудь Ратаковски на фото.

Напомним, Ратаковски похвасталась безупречным телом в короткой майке.

Как сообщала Politeka, растрепанная красотка Ратаковски оказалась в постели с настоящим зверем.

Также Politeka писала, что Ратаковски не смогла скрыть свои формы в малюсеньком топике.