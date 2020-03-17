Фітнес-модель Ана Чері опублікувала гаряче фото в бікіні

Зірка постала впівоберта, засвітивши найапетитніші місця, пише Politeka.net. На знімку модель з'явилася в яскравому бікіні на мотузочках.

Дівчина виставила напоказ ідеальні форми, зокрема пружну п'яту точку. Вона підняла ніжку, показавши які вони рівні й стрункі.

Зверху був надітий верх у вигляді трикутників, який підкреслив пишні груди.

Ана розпустила волосся, трохи прикривши ними спину.

Красиві рельєфи, тонка талія і пружні частини тіла - все це виглядає прекрасно.

Завершують образ аксесуари, в тому числі елегантний чорний капелюшок.

Чері позувала біля дверей на вулиці, закривши очі. Позаду височіли пальми.

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"Я не ідеальна, ніхто не ідеальний 💛 Ми повинні любити наші тіла і бути добрими до себе", - написала модель.

За словами Ани, вона хоче поділитися своїми домашніми тренуваннями і запросила всіх до перегляду в четвер.

"Наші тіла завжди змінюються в залежності від наших занять", - написала знаменитість.

За сім годин пост зібрав понад 130 тисяч лайків та багато коментарів.

Зірку назвали близькою до досконалості, незалежно від того, що вона про себе говорить. Також їй написали ще масу компліментів, про те як вона прекрасна.

Нагадаємо, Ана Чері позувала в тонких трусиках-бікіні. А напівпрозорий чорний ліфчик дав можливість побачити пишні груди зірки.

Модель закинула на плече куртку з камуфляжним принтом, її волосся розвіяв вітер.

Варто відзначити, що на ноги Ана Чері, ймовірно одягла чорні ботфорти з зав'язочками, частина яких виглядала на фото.

Раніше ми писали, що Ана Чері позувала в чорній майці з бантиком в зоні декольте і капелюшку. Волосся в цей раз у неї було розпущено.

На тлі можна побачити завалений горизонт, небо і вітряки. Очі на кадрі чомусь виявилися закритими.

Фанати не змогли відкрито оцінити фотографію або написати коментарі, через те, що знімок був опублікований в сторіс Інстаграму.

Нагадаємо, гаряча Ана Чері показала апетитні принади з усіх ракурсів

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