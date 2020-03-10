"Ну сколько можно?"

Фитнес-модель Ана Чери покрасовалась в игривом платьице, в открытом купальнике, а также без бра и вовсе голой

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети. Так Черри в своих сториз опубликувала ряд откровенных фото и видео - звезда сети привлекла внимание своей аудитории в Инста, лежа на кровати в еле заметном черном белье, а также когда терла свои аппетитные формы пенкой в душе.

Популярная модель насколько приучила своих фанов к откровенным публикациям, что те уже сбились со счета - сколько же раз и насколько пикантные кадры публиковала Ана в сети. Сегодня фигуристая красотка решила, наверное, вспомнить самые жаркие свои позы и съемки и показать их фолловерам.

Помимо прочего, блогер засветила свою грудь, ягодицы, бедра и живот.

Поклонники Аны отмечают, что она невероятно привлекательная особа, и, мягко говоря, вызывает у большинства мужчин мира "неподдельный интерес".

Ранее мы писали, что обладательница роскошных женственных форм Ана Чери порадовала поклонников новым откровенным снимком с тренировки.

«Если иметь правильное мышление, это изменит вашу жизнь. Нужно быть позитивным уже сегодня. PS этот спортивный бюстгальтер буквально потрясающий, он заставит ваши сис*ки выглядеть великолепно», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Чери позирует с поднятыми руками, выставив напоказ роскошное тело. Ее формы подчеркивают красивые лосины. На это же обратили внимание и ее поклонники.

«Божественная», «идеальный вид», «выглядишь потрясно», «ты всегда выглядишь бомбезно. А сейчас – особенно», «супер вообще», - пишут они.

Напомним, аппетитная модель засветила лишнее в откровенном топе.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула одежду и показала все, что могла.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.