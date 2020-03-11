Фитнес-модель Ана Чери порадовала своих фанов в сети - красавица позировала в откровенном наряде

Лучезарная улыбка, платьице покороче и декольте поглубже - секрет популярности Аны в сети прост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.

Так Черри в своей новой публикации в Инста показала, как отдыхает. Фигуристая красотка позировала в светлом платье с желтоватым принтом, босиком и стоя на лестнице.

Популярная модель день тому назад показывала в своих сториз и вовсе голые фото, в новой же публикации красавица-артистка была скромнее и показала себя лишь в откровенном мини.

Поклонникам очень нравится Ана, они практически не обращают внимание на подколотые губы и прочие искусственные вмешательства во внешность весьма посредственной, по мнению многих, девушки, а сосредоточены на ее подкачанном теле и женственных формах.

А путешествует звезда с завидной регулярностью - видимо, коронавируса не боится.

Ранее мы писали, что обладательница роскошных женственных форм Ана Чери порадовала поклонников новым откровенным снимком с тренировки.

«Если иметь правильное мышление, это изменит вашу жизнь. Нужно быть позитивным уже сегодня. PS этот спортивный бюстгальтер буквально потрясающий, он заставит ваши сис*ки выглядеть великолепно», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Чери позирует с поднятыми руками, выставив напоказ роскошное тело. Ее формы подчеркивают красивые лосины. На это же обратили внимание и ее поклонники.

«Божественная», «идеальный вид», «выглядишь потрясно», «ты всегда выглядишь бомбезно. А сейчас – особенно», «супер вообще», - пишут они.

Напомним, аппетитная модель засветила лишнее в откровенном топе.

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Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.