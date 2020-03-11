Фитнес-модель Ана Чери порадовала своих фанов в сети - красавица позировала в откровенном наряде
Лучезарная улыбка, платьице покороче и декольте поглубже - секрет популярности Аны в сети прост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.
Так Черри в своей новой публикации в Инста показала, как отдыхает. Фигуристая красотка позировала в светлом платье с желтоватым принтом, босиком и стоя на лестнице.
Популярная модель день тому назад показывала в своих сториз и вовсе голые фото, в новой же публикации красавица-артистка была скромнее и показала себя лишь в откровенном мини.
"Любовница" Меладзе из ВИА Гра прямо в машине показала, чем соблазняет мужчин: "лифчик не нужен"
Горячая жена Артура Пирожкова засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота»
Мощный антициклон накроет Украину, погода резко изменится: детальный прогноз
Экс-Nikita потрясла пятой точкой в обтягивающем купальнике на камеру: "Лучше, чем у Каменских"
Поклонникам очень нравится Ана, они практически не обращают внимание на подколотые губы и прочие искусственные вмешательства во внешность весьма посредственной, по мнению многих, девушки, а сосредоточены на ее подкачанном теле и женственных формах.
А путешествует звезда с завидной регулярностью - видимо, коронавируса не боится.
Ранее мы писали, что обладательница роскошных женственных форм Ана Чери порадовала поклонников новым откровенным снимком с тренировки.
«Если иметь правильное мышление, это изменит вашу жизнь. Нужно быть позитивным уже сегодня. PS этот спортивный бюстгальтер буквально потрясающий, он заставит ваши сис*ки выглядеть великолепно», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Чери позирует с поднятыми руками, выставив напоказ роскошное тело. Ее формы подчеркивают красивые лосины. На это же обратили внимание и ее поклонники.
«Божественная», «идеальный вид», «выглядишь потрясно», «ты всегда выглядишь бомбезно. А сейчас – особенно», «супер вообще», - пишут они.
Напомним, аппетитная модель засветила лишнее в откровенном топе.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула одежду и показала все, что могла.
Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.