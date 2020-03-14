Російська актриса і телеведуча Евеліна Бльоданс опублікувала фотографію з медичної клініки

Знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Евеліна у білому халаті лежить на кушетці, а їй в цей час ставлять крапельницю. Виглядає артистка не дуже свіжо, ніби вона сильно захворіла.

«Дякую, що поставили мене на ноги! Перкусійний масаж спини з хвойними маслами. Суха імерсійна ванна із Роскосмосу, яка дозволяє максимально швидко позбутися від затисків у тілі, прибрати набряки, в тому числі внутрішні», - зазначила Бльоданс.

За її словами, вона зробила ще багато процедур, які дозволяють їй почувати себе краще. В тому числі, збагатила організм киснем в барокамері і зробила крапельницю з озоном і вітамінами.

За півгодини пост Евеліни зібрав понад 1,3 тисячі коментарів. Шанувальники побажали зірці не хворіти.

«Не хворій, дорога Евеліночка!!!», «Евеліночка, теж так хочуууу! Спина болить, капець як)», «Вид такий зробила ніби мішки тягала», «Якнайшвидшого відновлення здоров'я», «Зараз необхідно підтримувати організм особливо. Бережіть себе, не хворійте», «Правильно лікуватися треба, і піклуватися про своє здоров'я! Одужуйте!», «Як шкода не всі можуть собі це оплатити. Уявляю скільки коштує ця камера», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Евеліна Бльоданс поділилася фотографією в красивій нижній білизні. Зірка одягла атласний ліфчик з мереживними вставками, який підкреслив її ідеальні принади, і трусики такого ж кольору. Незважаючи на те, що телеведучій 50 років, вона виглядає приголомшливо. На фото Евеліна тримала в руках червоне яблучко і дивилася вперед.

Нагадаємо, що пишногруда Бльоданс в латексі і панчохах схопилася за батіг: «кадри для дорослих».

Як повідомляла Politeka, Евеліна Бльоданс ледве втиснула пишні принади в тісний топ й засвітила зайве: пікантні кадри.

Також Politeka писала, що Бльоданс з коханкою Лазарєва влаштувала пікантні ігри прямо на підлозі: "Дівки, що ви робите?".