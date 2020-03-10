Відома російська актриса і телеведуча Евеліна Бледанс показала забавний ролик в Instagram

На кадрах Евеліна та інші зірки російського шоу-бізнесу вирішили влаштувати змагання, хто надує першим гумову рукавичку. Звичайно, найкраще це вдалося Бледанс. В кінці ролика вона у неї вибухнула на обличчі. Всі жінки сиділи на колінах на килимі. На тлі можна побачити диван. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли переглянути ролик більше 50 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Які ви веселі, клас, молодці", "Відразу видно хто не курить !)", "Табасаранский килим сумах ручної роботи.Був час коли я ткала ці сумахи", "Ого як стрельнуло в обличчя", "Прям дівчинки сидять!!!", "Чому б не займатися,лише б на вас дивилися)))", "Напрацьовують об'єм легенів", "Девчухи, що тренуєте силу духу?", "Бабки палять".

Раніше ми повідомляли, що російська актриса і телеведуча Евеліна Бледанс в Instagram опублікувала нове відео.

На кадрах Евеліна позує в сукні з відкритими плечима. Образ вона доповнила цікавим намистом, а також короною. На руках можна помітити також прикраси. Волосся були розпущені у актриси. На тлі нічого не було видно.

"8-е березня - наш день! Творимо, що хочемо! У кожного воно своє. Я півдня вилежуюсь в красивому готелі Санкт-Петербурга і їду в Великий Новгород не тільки зіграти виставу, але й зустрітися з сонячними сім'ями. В телефоні вже пару сотень листівок. А як ви плануєте провести цей день?", - написала Бледанс.

Повідомлялося, що російська актриса і телеведуча Евеліна Бледанс знайшла ідеальну маску для соціальних мереж.

На фото Бледанс зображена в образі розпусну медсестри. У неї сильно нафарбовані очі і губи, а на голові красується шапка медсестри.

«Багато блогери придумують свої маски. А мені і придумувати не довелося. Тепер кожна з вас, мої красоточки зможе побути секс-символом, як я коли-то в образі Медсестри», - зазначила Бледанс.

Нагадаємо, пишногруда Бледанс в латексі і панчохах схопилася за батіг

А ще Politeka писала, що 50-річна Бльоданс похвалилася пружним тілом в нижній білизні

Також Politeka повідомляла, що грайлива Бледанс скинула зайве і показала ідеальне тіло



