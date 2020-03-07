Російська актриса і телеведуча Евеліна Бльоданс опублікувала досить відверте фото
Артистка з'явилася у гарній нижній білизні, крім якої на ній нічого не було, передає Politeka.net.
Зірка одягла атласний ліфчик з мереживними в ставками, який підкреслив її ідеальні принади, а також трусики такого ж кольору.
Тонке мереживо придвало обрузу ще більше пікантності. Варто звернути увагу і на шикарне тіло 50-річної артистки. Пружний прес, струнка талія, рівні ніжки - в цьому фото поєднується все ідеальне.
Евеліна тримала в руках червоне яблучко і дивилася вперед. На повіках зірки помітні світлі тіні, а на губах - рожевий блиск.
Путін зганьбився новою мрією, росіяни розлючені: «Це ж Сусанін...»
Дан Балан вразив схожістю з батьком Тіни Кароль, вражаюче фото: "Це доля"
Зірка "Величного століття" спокусила прекрасними формами в рожевому топі: "Таку не можна забути"
Данилко чесно зізнався, чому в нього ніколи не було сім'ї: "Усе своє життя..."
Бльоданс розпустила рівне волосся, уложив їх вперед.
У цілому актриса виглядала не тільки привабливо, але й загадково.
В пості російська знаменитість розповіла, що на 8 Березня жінки люблять отримувати в подарунок красиву білизну, адже від цього отримує насолоду не тільки жіноча стать, але і чоловіча.
За три години пост зібрав близько 7000 лайків та багато коментарів.
"А голяка обов'язково", "Ви напевно в баню зібралися", "Босходи!😳 Яка красива Ви, Евеліна😘🌹🌹", "Фігурка як у 20-річної дівчинки)) Евачко, ти вогонь у мене!", "Краса! І білизна і модель.)", "Ну красуня 👍🏻", "М да а а ааа... обожнюю ночнушки і інші жіночі дрібнички....", "Ви прекрасна Евеліна 😍і дуже дуже добра, захоплююся вашою людяністю)", "Евеліна класно виглядаєш😍🔥 З наступаючим 8марта💐", "Ви дуууже красива жінка. Але вік бере своє.. Змиріться... І он фотошооп", "Мама дуже важливо відчувати себе бажаними. Особливо якщо у мам не один малюк, а мінімум парочка, як у мене! Побігла натякати чоловікові)))💪✨🦄", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Евеліна Бледанс у своїх сториз в Instagram запитала у фоловерів, чи залишати їй нове плаття, яке зараз на ній - нібито зірка відкрила нову коробку з речами і все не може визначитися.
На Бледанс був квітчастий, ймовірно, шовковий сарафанчик на тонких бретелях. Але найцікавіше, що зірка випинала в об'єктив свої груди.
Нагадаємо, що престаріла Бледанс засвітила грудьми в обнімку зі скандальною Кудрявцевої.
А ще Politeka писала, що Бледанс засвітила зайве в розстебнутих штанях.
Також Politeka повідомляла, що гаряча Gaga приміряла костюм розпусну медсестри.