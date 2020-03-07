Російська актриса і телеведуча Евеліна Бльоданс опублікувала досить відверте фото

Артистка з'явилася у гарній нижній білизні, крім якої на ній нічого не було, передає Politeka.net.

Зірка одягла атласний ліфчик з мереживними в ставками, який підкреслив її ідеальні принади, а також трусики такого ж кольору.

Тонке мереживо придвало обрузу ще більше пікантності. Варто звернути увагу і на шикарне тіло 50-річної артистки. Пружний прес, струнка талія, рівні ніжки - в цьому фото поєднується все ідеальне.

Евеліна тримала в руках червоне яблучко і дивилася вперед. На повіках зірки помітні світлі тіні, а на губах - рожевий блиск.

Бльоданс розпустила рівне волосся, уложив їх вперед.

У цілому актриса виглядала не тільки привабливо, але й загадково.

В пості російська знаменитість розповіла, що на 8 Березня жінки люблять отримувати в подарунок красиву білизну, адже від цього отримує насолоду не тільки жіноча стать, але і чоловіча.

За три години пост зібрав близько 7000 лайків та багато коментарів.

"А голяка обов'язково", "Ви напевно в баню зібралися", "Босходи!😳 Яка красива Ви, Евеліна😘🌹🌹", "Фігурка як у 20-річної дівчинки)) Евачко, ти вогонь у мене!", "Краса! І білизна і модель.)", "Ну красуня 👍🏻", "М да а а ааа... обожнюю ночнушки і інші жіночі дрібнички....", "Ви прекрасна Евеліна 😍і дуже дуже добра, захоплююся вашою людяністю)", "Евеліна класно виглядаєш😍🔥 З наступаючим 8марта💐", "Ви дуууже красива жінка. Але вік бере своє.. Змиріться... І он фотошооп", "Мама дуже важливо відчувати себе бажаними. Особливо якщо у мам не один малюк, а мінімум парочка, як у мене! Побігла натякати чоловікові)))💪✨🦄", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Евеліна Бледанс у своїх сториз в Instagram запитала у фоловерів, чи залишати їй нове плаття, яке зараз на ній - нібито зірка відкрила нову коробку з речами і все не може визначитися.

На Бледанс був квітчастий, ймовірно, шовковий сарафанчик на тонких бретелях. Але найцікавіше, що зірка випинала в об'єктив свої груди.

Нагадаємо, що престаріла Бледанс засвітила грудьми в обнімку зі скандальною Кудрявцевої.

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