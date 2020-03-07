Евеліна Бльоданс - велика любителька епатувати публіку і в передсвятковий день фігуриста дама перевершила, здається, сама себе в умінні залучати увагу фанів
Крім того, навіть найсміливіші її фолловери не очікували від російської зірки ТБ і мережі такої відвертої та провокаційної витівки. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Евеліни.
Артистка вирішила своєрідно нагадати чоловікам, що скоро 8 Березня і щоб ті не забули привітати своїх дам зі святом. Бльоданс постала перед камерою в латексному темному костюмі "для дорослих". На знаменитості були коротенькі шорти, нашийник з шипами, якийсь кокошник, панчохи в сіточку і корсет з якого буквально вивалювалися пишні груди артистки. Евеліна всіляко звивалася на камеру, розмахувала батогом і млосним голосом промовляла:
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"Скоро 8 Березня, привітай свою..."
Підписники зірки пишуть різне в коментарях у зв'язку з побаченим:
"Жах"
"Так, продовжуй!))"
"Запалюй, молодичка"
"Вогонь!!!"
Нагадаємо, Евеліна Бледанс у своїх сториз в Instagram запитала у фоловерів, чи залишати їй нове плаття, яке зараз на ній - нібито зірка відкрила нову коробку з речами і все не може визначитися.
На Бледанс був квітчастий, ймовірно, шовковий сарафанчик на тонких бретелях. Але найцікавіше, що зірка випинала в об'єктив свої груди.
Нагадаємо, що престаріла Бльоданс засвітила грудьми в обнімку зі скандальною Кудрявцевою: «розмір вражає».
А ще Politeka писала, що Бльоданс засвітила зайве в розстебнутих штанях: "Ого-го, Евеліна!".
Також Politeka повідомляла, що гаряча Бльоданс приміряла костюм розпусної медсестри: «Межа мрій».