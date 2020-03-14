Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс опубликовала фотографию из медицинской клиники

Снимком она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Эвелина в белом халате лежит на кушетке, а ей в это время ставят капельницу. Выглядит артистка не очень свежо, как будто она сильно приболела.

«Спасибо, что поставили меня на ноги! Перкуссионный массаж спины с хвойными маслами. Сухая иммерсионная ванна из Роскосмоса, которая позволяет максимально быстро избавиться от зажимов в теле, убрать отеки, в том числе внутренние», - отметила Бледанс.

По ее словам, она сделала еще много процедур, которые позволяют ей чувствовать себя лучше. В том числе, обогатила организм кислородом в барокамере и сделала капельницу с озоном и витаминами.

За полчаса пост Эвелины собрал более 1,3 тысячи комментариев. Поклонники пожелали звезде не болеть.

«Не болей, дорогая Эвелиночка!!!», «Эвелиночка, тоже так хочуууу! Спина болит, капец как)», «Вид такой сделала будто мешки таскала», «Скорейшего восстановления здоровья», «Сейчас необходимо поддерживать организм особенно. Берегите себя, не болейте», «Правильно лечиться надо, и заботиться о своём здоровье! Выздоравливайте», «Как жаль не все могут себе это оплатить. Представляю сколько стоит эта камера», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эвелина Бледанс поделилась фотографией в красивом нижнем белье. Звезда надела атласный лифчик с кружевными вставками, который подчеркнул ее идеальные прелести, и трусики такого же цвета. Несмотря на то, что телеведущей 50 лет, выглядит она потрясающе. На фото Эвелина держала в руках красное яблочко и смотрела вперед.

Напомним, что пышногрудая Бледанс в латексе и чулках схватилась за плетку: «кадры для взрослых».

Как сообщала Politeka, Эвелина Бледанс еле втиснула пышные прелести в тесный топ и засветила лишнее: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Бледанс с любовницей Лазарева устроила пикантные игры прямо на полу: "Девки, что вы делаете?".