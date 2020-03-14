Українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардаш'ян, показала фігуру у відвертому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує в облягаючому боді і високих черевиках, демонструючи розкішніше тел. Як можна помітити, модель без білизни. Доповнював образ Омович помітний макіяж і зібрані в «дулько» волосся.

Однак шанувальники дівчини залишилися без можливості що-небудь сказати – знімок зірка опублікувала в Сторіс.

Скандальна красуня, яка прославилася в мережі своєї вражаючої фігурою, яка багато в чому стала заслугою пластичних хірургів, любить балувати своїх передплатників кадрами з своїх відвертих фотосесій. Омович абсолютно не соромиться демонструвати своє модифіковане тіло на камеру і робить це з завидною регулярністю.

Як повідомляє Politeka, на цей раз модель, що отримала прізвисько «українська Кардашьян», покрасувалася перед фанатами відразу в кількох образах гарячих. Короткі відео з'явилися в розділі Сториз її Инстаграма. На них модель приміряє на себе вбрання знайомого дизайнера.

В одному з роликів Омович позує перед дзеркалом в оригінальному чорному комбінезоні з мережива з прозорими вставками на ногах і животі. Крім того, наряд виділяється вражаючим декольте, яке вигідну підкреслює груди моделі.

Для наступного образу Альона вбралася в синє плаття, яке складається з блискучою бахроми. Короткий наряд з відкритою спиною в поєднанні з бежевими туфлями на високому підборі моделі дозволив продемонструвати всі достоїнства своєї фігури.

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