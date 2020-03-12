Известная украинская модель Алена Омович облачилась во все красное и примерила на себя образ соблазнительной художницы

Красотка приобрела большую популярность во многом благодаря своему блогу в Инстаграм, раскрутке которого она посвящает много времени, публикуя множество фотографий, на большинстве из которых она позирует в весьма откровенных образах. Девушка не стесняется демонстрировать поклонникам свои впечатляющие формы и даже успела получить прозвище «украинская Кардашьян».

Как передает Politeka, на этот раз Омович решила примерить на себя новый образ. В разделе Сториз девушка опубликовала снимок, на котором она позирует в ярко-красном обтягивающем костюме.

Расстегнутый верх наряда позволяет зрителям полюбоваться на пышную грудь модели, учитывая, что Алена предусмотрительно «забыла» надеть лифчик. Девушка полусидит на высоком стуле и держит в руках указку. При этом ее волосы собраны в высокую прическу с несколькими выбивающимися прядями.

«Художница», - подписала снимок Омович.

К сожалению, поклонники модели не смогли прокомментировать фото, ведь в разделе Сториз отсутствует такая возможность.

Ранее мы писали о том, что Омович подразнила откровенными кадрами топлес, продемонстрировав свой любимый ракурс.

Так, Омович решила поделиться горячим фото с пляжа, на котором она позирует в одних плавка от купальника. «Вверху» же у модели ничего нет, поэтому она вынуждена закрывать впечатляющих размеров грудь руками. От многих похожих фотографий этот снимок отличает оригинальный ракурс: фото сделано снизу, что позволяет по достоинству оценить формы Омович.

«Мой любимый ракурс», - призналась модель в подписи к снимку.

Поклонники Омочив пришли в восторг от этого фото.

«Невероятное фото) Шрамы у вас совершенно не видны», «Мисс всех времён», «Офигеть секси», «Носик так красиво выглядывает», «У меня потекли слюнки», «Ниче так маракасы», «а че бы также да без трусов?», - писали люди.

Напомним, украинская Кардашьян сняла лифчик и пустилась во все тяжкие.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян в невидимых трусиках расставила ноги на диком пляже.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян без стыда расставила ноги в тесном платье.