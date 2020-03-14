Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, показала точеную фигуру в откровенном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в облегающем боди и высоких ботинках, демонстрируя роскошнее тел. Как можно заметить, модель без белья. Дополнял образ Омович броский макияж и собранные в «дульку» волосы.

Однако поклонники девушки остались без возможности что-либо сказать – снимок звезда опубликовала в Сторис.

Скандальная красотка, которая прославилась в сети своей впечатляющей фигурой, ставшей во многом заслугой пластических хирургов, любит баловать своих подписчиков кадрами из своих откровенных фотосессий. Омович совершенно не стесняется демонстрировать свое модифицированное тело на камеру и делает это с завидной регулярностью.

Как сообщает Politeka, на этот раз модель, получившая прозвище «украинская Кардашьян», покрасовалась перед фанатами сразу в нескольких горячих образах. Короткие видео появились в разделе Сториз ее Инстаграма. На них модель примеряет на себя наряды знакомого дизайнера.

В одном из роликов Омович позирует перед зеркалом в оригинальном черном комбинезоне из кружева с прозрачными вставками на ногах и животе. Кроме того, наряд выделяется впечатляющим декольте, которое выгодное подчеркивает грудь модели.

Для следующего образа Алена нарядилась в синее платье, состоящее из блестящей бахромы. Короткий наряд с открытой спиной в сочетании с бежевыми туфлями на высоком каблуке позволил модели продемонстрировать все достоинства своей фигуры.

Напомним, украинская Кардашьян сверкнула упругими прелестями в леопарде.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян подразнила спелыми округлостями без белья.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян в невидимых трусиках расставила ноги на диком пляже.