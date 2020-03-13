Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, очредной раз привлекла внимание своей точеной фигурой

На одном из недавних фото модель позировала в топе и бикини леопардового цвета, пишет Politeka.net.

На снимке красотка стоит вполоборота, открыв пухлые губы и томно смотря в камеру.

Звезда продемонстрировала сочную пятую точку, а топ выделил ее пышную грудь. Также можно увидеть тонкую талию и стройные, накаченные ножки.

Волосы Алена собрала в высокий пучок, а образ дополнил макияж с акцентом на глаза. Девушка выглядит просто невероятно.

Одако в посте Омович подняла наболевшую тему о карантине в Киеве из-за коронавируса. По признанию звезды, такой снимок она прикрепила к записи, чтобы привлечь внимание.

В публикации Алена интересуется, что люди думают о коронаврисе.

"Мне вот очень слабо верится, что от летучей мыши все пошло где-то в Китае 🙄Я верю во все эти заговоры. Хотя может вся паника напуская и с нами просто играют? Так разошлась тут, но маску все-таки купила 😂", - написала звезда Инстаграма.

За 20 минут пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"лично я не верю в эпидемию этого типо названого «коронавируса» очередная уловка для граждан,аптеки сгребают по полной программе ну если люди верят,что гречка спасёт от вируса ну это остановка просто сердца и мозгов,на нас опять хотят заработать деньги", "В Приморье живу, рядом с Китаем. Чет у нас все спокойно 🙌😁", "По-моему, это обычная попытка правительства отвлечь внимание от куда более глобальных проблем. Ничего более. Есть в мире вещи куда страшнее, к сожалению. Но в любом случае, желаю вам здоровья, на всякий пожарный😂😘", "Наигранная раздутая паника, сверхреакция какая-то ненормальная. Карантин тут, карантин там, лучше б презервативы выдавали людям бесплатно, а не вот это вот всё", "Про коронавирус думаю так, что это очередной зае..б СМИ, только потому, что это выгодно кому-то, самое смешное , что на это люди ведутся, а их СМИ имеет по полной...", "Надеюсь не умру😂", - написали пользователи сети.

Напомним, украинская Кардашьян без стыда расставила ноги в тесном платье.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян расстегнула рубашку и расставила ноги до неприличия.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян в бюстгальтере пошалила на камеру.