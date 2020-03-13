Такой красотку еще не видели

Украинская модель Алена Омович примерила на себя сразу несколько новых откровенных образов

Скандальная красотка, которая прославилась в сети своей впечатляющей фигурой, ставшей во многом заслугой пластических хирургов, любит баловать своих подписчиков кадрами из своих откровенных фотосессий. Омович совершенно не стесняется демонстрировать свое модифицированное тело на камеру и делает это с завидной регулярностью.

Как сообщает Politeka, на этот раз модель, получившая прозвище «украинская Кардашьян», покрасовалась перед фанатами сразу в нескольких горячих образах. Короткие видео появились в разделе Сториз ее Инстаграма. На них модель примеряет на себя наряды знакомого дизайнера.

В одном из роликов Омович позирует перед зеркалом в оригинальном черном комбинезоне из кружева с прозрачными вставками на ногах и животе. Кроме того, наряд выделяется впечатляющим декольте, которое выгодное подчеркивает грудь модели.

Для следующего образа Алена нарядилась в синее платье, состоящее из блестящей бахромы. Короткий наряд с открытой спиной в сочетании с бежевыми туфлями на высоком каблуке позволил модели продемонстрировать все достоинства своей фигуры.

Пожалуй, самым оригинальным стал третий образ Омович. На видео девушка позирует в белом платье с кружевным верхом в виде корсета, небольшой прозрачной вставкой и пышной ассиметричной юбкой – короткой спереди и с длинным шлейфом сзади. Этот наряд похож на очень откровенное свадебное платье, а дополняют его высокие белые сапоги из материала, стилизованного под кружево.

Стоит отметить, что последние кадры в Сториз подписаны словом «Невеста».

В роликах Омович крутится перед зеркалом и красуется в новых нарядах, полулежа на диванчике.

Ранее мы писали о том, что Омович в очередной раз привлекла внимание своей точеной фигурой. На одном из недавних фото модель позировала в топе и бикини леопардового цвета.

На снимке красотка стоит вполоборота, открыв пухлые губы и томно смотря в камеру.

Звезда продемонстрировала сочную пятую точку, а топ выделил ее пышную грудь. Также можно увидеть тонкую талию и стройные, накаченные ножки. Волосы Алена собрала в высокий пучок, а образ дополнил макияж с акцентом на глаза. Девушка выглядит просто невероятно.

Напомним, украинская Кардашьян сверкнула упругими прелестями в леопарде.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян подразнила спелыми округлостями без белья.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян в невидимых трусиках расставила ноги на диком пляже.