Звезда сети Алена Омович порадовала своих многочисленных поклонников новым жарким кадром с отдыха

Известная украинка, которую сравнивают со знаменитой Ким Кардашьян покрасовалась в невидимом купальнике бежевого цвета. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Алены. Поза же, которую приняла Алена на фото - просто ошеломляет.

Так модель расселась на песочке пляжа в темное время суток и попыталась распаковать и съесть "Сникерс". При макияже и с томным выражением лица Алена смотрела в объектив камеры. Позировала артистка, вероятно, на безлюдном пляже и заговорила о рекламе сладостей в своем посте.

Поклонникам стройной красавицы-модели очень нравятся ее вызывающие "выходки", которые она потом фотографирует и выкладывает в соцсеть:

«Капец, какая же ты красивая😍»

«Я так хочу вас поцеловать в засос🔥🔥🔥💯»

«Бомба👏💣🔥»

«Как же красиво быть такой стройняшкой! 🔥👍»

До этого мы писали о том, Омович предстала в платье, которое обтянуло ее сочные формы.

Благодаря кроя наряда, выделялись пышные груди и бедра украинской знаменитости. На ноги Алена обула кожаные ботфорты на шпильках, из-за которых ноги казались длинее.

Завершила ее образ сумочка бежевого цвета.

Омович принимала разные откровенные позы: она и приседала, и стоя раздвигала ноги, а также опиралась на руки, сидя на полу.

От изгибов модели нельзя было оторваться. Кроме того,нельзя было не заметить макияж Алены, который лишь добавил образу яркости, но не более. Девушка улыбалась, смотрела в камеру приоткрывая пухлые губы.

В посте звезда предложила выбрать лучшее фото из представленных в посте. За 40 минут пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев.

Напомним, украинская Кардашьян без стыда расставила ноги в тесном платье.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян расстегнула рубашку и расставила ноги до неприличия.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян в бюстгальтере пошалила на камеру.