Фітнес-модель Ана Чері часто радує шанувальників фото, на яких демонструє соковиті форми

Так, красуня опублікувала Сториз в Instagram, де блиснула розкішною фігурою, пише Politeka.net.

На відвертому знімку Ана Чері стоїть спиною до фотографа, трохи повернувши до нього обличчя. На дівчині були тонкі трусики-бікіні, які дозволили розглянути пружні сідниці.

Напівпрозорий чорний ліфчик дав можливість побачити пишні груди зірки.

Модель закинула на плече куртку з камуфляжним принтом, її волосся розвіяв вітер.

Тонкий браслет виблискував на руці, що надавало образу завершеності.

Варто відзначити, що на ноги Ана Чері, ймовірно одягла чорні ботфорти з зав'язочками, частина яких виглядала на фото.

Макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи лише підкреслив природну красу інстадіви.

Примітно, що знаменитість позувала на вулиці, позаду виднілися височини і пісок, а також рідкісні рослини.

Нагадаємо, Ана Чері покрасувалася у світлій мережевній білизні, на якийсь із скель курорту, де відпочивала.

Своє обличчя на цей раз Чері вирішила заховати, а ось об'ємні принади навпаки - буквально наголосити на камеру.

Шанувальники не змогли відірватися від ідеального фото: ефектний капелюшок, неймовірна фігура та ще й в мереживній білизні - все це змусило їх написати масу компліментів.

Варто відзначити, що тисячі пар очей прикуті до сторінки знаменитості, адже саме своєму тілу Ана зобов'язана світовою популярністю.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері записала, як робить вправи на спину і плечі.

Як можна помітити, зірка тренується в облягаючих лосинах і топі.

«Доброго ранку, друзі! Ви збираєтеся сьогодні тренуватися?? Якщо вам потрібна невелика мотивація, просто подумайте про це...", - підписала відео модель.

Це спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

Нагадаємо також, що Ана Чері показала, як відпочиває. Фігуриста красуня позувала у світлій сукні з жовтуватим принтом, босоніж і стоячи на сходах.

Шанувальникам дуже подобається Ана, вони обсипали її компліментами.

Нагадаємо, апетитна модель засвітила зайве у відвертому топі.

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