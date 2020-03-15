Фитнес-модель Ана Чери часто радует поклонников фото, на которых демонстрирует сочные формы

Так, красотка опубликовала Сториз в Инстаграм, где сверкнула роскошной фигурой, пишет Politeka.net.

На откровенном снимке Ана Чери стоит спиной к фотографу, немного повернув к нему лицо. На девушке были тонкие трусики-бикини, которые позволили рассмотреть упругие ягодицы.

Полупрозрачный черный лифчик дал возможность увидеть пышную грудь зведы.

Модель закинула на плечо куртку с камуфляжным принтом, ее волосы развеял ветер.

Тонкий браслет блестел на руке, что придавало образу завершенности.

Стоит отметить, что на ноги Ана Чери, вероятно надела черные ботфорты с завязочками, часть которых выглядывала на фото.

Макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы лишь подчеркнул естественную красоту инстадивы.

Примечательно, что знаменитость позировала на улице, позади виднелись возвышенности и песок, а также редкие растения.

Напомним, Ана Чери покрасовалась в светлом кружевном белье, на какой-то из скал курорта, где отдыхала.

Свое лицо на сей раз Чери решила спрятать, а вот объемные прелести напротив - буквально выпятить на камеру.

Поклонники не смогли оторваться от идеального фото: эффектная шляпка, невероятная фигура да еще и в кружевном белье - все это заставило их написать массу комплиментов.

Стоит отметить, что тысячи пар глаз прикованы к странице знаменитости, ведь именно своему телу Ана обязана мировой популярностью.

Ранее сообщалось, что Ана Чери записала, как делает упражнения на спину и плечи.

Как можно заметить, звезда тренируется в облегающих лосинах и топе.

«Доброе утро, друзья!! Вы собираетесь сегодня тренироваться?? Если вам нужна небольшая мотивация, просто подумайте об этом...", - подписала видео модель.

Это спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.

Напомним также, что Ана Чери показала, как отдыхает. Фигуристая красотка позировала в светлом платье с желтоватым принтом, босиком и стоя на лестнице.

Поклонникам очень нравится Ана, они осыпали ее комплиментами.

Напомним, аппетитная модель засветила лишнее в откровенном топе.

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