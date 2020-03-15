Британська модель і інстадіва Демі Роуз похвалилася новою зачіскою

Зірка часто постає у відвертих образах, пише Politeka.net.

Так, нещодавно модель побувала в салоні краси, і вийшовши з гарною зачіскою записала відео. Дівчина сіла в авто, де торкалася волосся. Її локони впали на груди, тому Демі підняла їх, засвітивши апетитні форми.

Демі позувала в чорному топі з глибоким декольте, а також у чорній куртці, яка була розкрита.

Топ натягнувся на розкішних формах знаменитості, тому їх неможливо не помітити.

На шию модель одягла ланцюжок з кулоном, який красиво блищав.

Легкий макіяж з акцентом на пишні вії доповнили образ. Блискучі губи і підкреслені брови - на цьому обличчі всі акценти розставлені правильно.

Демі виглядала невинно і дуже гаряче одночасно, просто: "Неймовірна!".

Хоча відео було оприлюднено в Сториз і шанувальники не могли відкрито його прокоментувати, з точністю можна сказати, що воно б набрало тисячі лайків, як і інші пости знаменитості.

У публікації Роуз подякувала майстрів за розкішну зачіску.

Нагадаємо, нещодавно Демі Роуз позувала майже оголена.

Інстадіва постала в тонких підтяжках, які прикрили її найінтимніші місця.

Великі груди Демі були ледь прикриті і ще трохи і щільні резинки можуть зісковзнути, в результаті буде видно все. Однак модель завбачливо схопилася за них і втримала.

Також зірка була в червоних штанях з чорними смужками.

Раніше ми писали, що Демі Роуз показала себе в купальнику. Спереду він трохи завищений, але оголює з боків пишні стегна моделі. Ззаду трусики від купальника зроблені у вигляді стрінгів.

Зазначимо, що 24-річна модель покрутилася з усіх боків, показавши, чим нагородила її природа. На фото вона здається ідеальною, але видно, що знімки сильно відфотошопили.

Нагадаємо також, що Демі Роуз постала в повністю закритому вбранні.

На фото модель позувала в чорних штанях в обтяжку, такий же чорній водолазці і кепці.

Втім, пікантності знімку додає той факт, що кофта дівчини сильно просвічує, демонструючи всім її білизну і пишні груди.

Нагадаємо, молода копія Кардашьян затягнула свої м'ячі тонким шовком.

Як повідомляла Politeka, сукня Демі Роуз зрадницьки відкрило непристойні місця: розглянути можна все.

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