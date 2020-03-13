Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, чергового разу привернула увагу своєю витонченою фігурою

На одному з недавніх фото модель позувала в топі і бікіні леопардового кольору, пише Politeka.net.

На знімку красуня стоїть впівоберта, відкривши пухкі губи і млосно дивлячись у камеру.

Зірка продемонструвала соковиту п'яту точку, а топ виділив її пишні груди. Також можна побачити тонку талію й стрункі, накачані ніжки.

Волосся Олена зібрала у високий пучок, а образ доповнив макіяж з акцентом на очі. Дівчина виглядає просто неймовірно.

Але в пості Омович підняла наболілу тему про карантин в Києві через коронавірус. За словами зірки, такий знімок вона прикріпила до запису, щоб привернути увагу.

У публікації Альона цікавиться, що люди думають про коронавірус.

"Мені ось дуже слабо віриться, що від летючої миші все пішло десь в Китаї 🙄Я вірю у всі ці змови. Хоча може всю паніку наводять і з нами просто грають? Так розійшлася тут, але маску все-таки купила 😂", - написала зірка Інстаграму.

За 20 хвилин пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"особисто я не вірю в епідемію цього типо названого «коронавірусу» чергова пастка для громадян,аптеки згрібають по повній програмі ну якщо люди вірять,що гречка врятує від вірусу ну це зупинка просто серця і мозку,на нас знову хочуть заробити гроші", "В Примор'ї живу, поряд з Китаєм. Чогось у нас все спокійно 🙌😁", "По-моєму, це звичайна спроба уряду відвернути увагу від куди більш глобальних проблем. Нічого більше. Є в світі речі куди страшніше, на жаль. Але в будь-якому випадку, бажаю вам здоров'я, на всякий пожежний😂😘", "Награна роздута паніка, сверхреакція якась ненормальна. Карантин тут, карантин там, краще б презервативи видавали людям безкоштовно, а не ось це ось все", "Про короновірус думаю, що це черговий зає..б ЗМІ, тільки тому, що це вигідно комусь, найсмішніше , що люди ведуться, а їх ЗМІ має по повній...", "Сподіваюся не помру😂", - написали користувачі мережі.

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