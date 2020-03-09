Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, порадовала поклонников новым откровенным снимком с новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка раскрыла рубашку и присела в юльтра-короткой юбке. При этом расставив ноги просто до неприличия. Как можно заметить, белье звезда решила не надевать, демонстрируя внушительные формы на камеру.

Уточним, что дополнить образ Омович решила элегантными очками и кольцом. Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать из-за того, что снимок звезда выбросила в Сторис.

До этого мы писали, что Алена Омович, которую сравнивают с известной американской блогершей и бизнесвуман Ким Кардашьян, показала очередные откровенные фото на странице своего магазина. Покупетели разнесли модель в пух и прах.

На опубликованных фото украинская Кардашьян позирует не одна, а с другой моделью. Они примерили мини-платья в горошек и снялись для их рекламы. Так, на фото они не столько демонстрируют платья, сколько свое декольте, ноги и прочие прелести и интимные места, которые стоило бы прикрыть.

Пользователи сети сильно раскритиковали внешность Омович и то, как она снимается в рекламе одежде.

Напомним, что Алена Омович задрала платье до неприличия и посветила своей гордостью: "Какое тело!"

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян засветила прелести в крохотном бикини: "Какие... глаза!"

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