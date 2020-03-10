Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, завораживает красотой тысячи людей
Омович всегда хвастается стройной фигурой, и при этом сочными формами, пишет Politeka.net. В этот раз звезда Инстаграма предстала в платье, которое обтянуло ее сочные формы.
Благодаря кроя наряда, выделялись пышные груди и бедра украинской знаменитости. На ноги Алена обула кожаные ботфорты на шпильках, из-за которых ноги казались длинее.
Завершила ее образ сумочка бежевого цвета.
Омович принимала разные откровенные позы: она и приседала, и стоя раздвигала ноги, а также опиралась на руки, сидя на полу.
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От изгибов модели нельзя было оторваться. Кроме того,нельзя было не заметить макияж Алены, который лишь добавил образу яркости, но не более. Девушка улыбалась, смотрела в камеру приоткрывая пухлые губы.
В посте звезда предложила выбрать лучшее фото из представленных в посте.
За 40 минут пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев.
"1: попа хочет 🔥", "Красивая сексуальная крошка", "Это платье хладнокровно! 🖤❄️🔥🖤❄️🔥! ️", "Мне 1 нравится, огонь👍🔥🔥🔥", "Я не могу понять цвет платья. Это один слой или сетка на ткани? Или ткань переливается? Цвет чёрный?", "Больше всего понравилась 1!!! Платье шикарное 😍😍💞💞💞", "Мне 4,огонь прям👏🔥🔥🔥", "Удивительное фото! 🔥🔥🔥👍 🌹🥂", - написали пользователи сети.
Напомним, Алена Омович позировала с задранной кофтой и приспущенными штанами, демонстрируя божественную фигуру. А на другом снимке девушка в мини-платье изогнулась и застыла в пикантной позе.
«Села на диету, чтобы вернуть 43 свои», - коротко говорится в сообщении.
Однако поклонники Омович были лишены возможности что-либо сказать открыто – кадры были размещены в Сторис.
Ранее мы писали, что Алена Омович показала очередные откровенные фото на странице своего магазина. Люди разнесли модель в пух и прах.
На опубликованных фото украинская Кардашьян позирует не одна, а с другой моделью. Они примерили мини-платья в горошек и снялись для их рекламы.
Напомним, что Алена Омович задрала платье до неприличия и посветила своей гордостью: "Какое тело!"
Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян засветила прелести в крохотном бикини: "Какие... глаза!"
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян чуть не разорвала топик пышным бюстом, горячие кадры