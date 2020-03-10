Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, завораживает красотой тысячи людей

Омович всегда хвастается стройной фигурой, и при этом сочными формами, пишет Politeka.net. В этот раз звезда Инстаграма предстала в платье, которое обтянуло ее сочные формы.

Благодаря кроя наряда, выделялись пышные груди и бедра украинской знаменитости. На ноги Алена обула кожаные ботфорты на шпильках, из-за которых ноги казались длинее.

Завершила ее образ сумочка бежевого цвета.

Омович принимала разные откровенные позы: она и приседала, и стоя раздвигала ноги, а также опиралась на руки, сидя на полу.

От изгибов модели нельзя было оторваться. Кроме того,нельзя было не заметить макияж Алены, который лишь добавил образу яркости, но не более. Девушка улыбалась, смотрела в камеру приоткрывая пухлые губы.

В посте звезда предложила выбрать лучшее фото из представленных в посте.

За 40 минут пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев.

"1: попа хочет 🔥", "Красивая сексуальная крошка", "Это платье хладнокровно! 🖤❄️🔥🖤❄️🔥! ️", "Мне 1 нравится, огонь👍🔥🔥🔥", "Я не могу понять цвет платья. Это один слой или сетка на ткани? Или ткань переливается? Цвет чёрный?", "Больше всего понравилась 1!!! Платье шикарное 😍😍💞💞💞", "Мне 4,огонь прям👏🔥🔥🔥", "Удивительное фото! 🔥🔥🔥👍 🌹🥂", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович позировала с задранной кофтой и приспущенными штанами, демонстрируя божественную фигуру. А на другом снимке девушка в мини-платье изогнулась и застыла в пикантной позе.

«Села на диету, чтобы вернуть 43 свои», - коротко говорится в сообщении.

Однако поклонники Омович были лишены возможности что-либо сказать открыто – кадры были размещены в Сторис.

Ранее мы писали, что Алена Омович показала очередные откровенные фото на странице своего магазина. Люди разнесли модель в пух и прах.

На опубликованных фото украинская Кардашьян позирует не одна, а с другой моделью. Они примерили мини-платья в горошек и снялись для их рекламы.

Напомним, что Алена Омович задрала платье до неприличия и посветила своей гордостью: "Какое тело!"

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян засветила прелести в крохотном бикини: "Какие... глаза!"

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