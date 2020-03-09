Киевская модель Алена Омович порадовала подписчиков новым горячим видео

На своей странице в социальной сети Instagram девушка поделилась кадрами, на которых красуется перед камерой в нежно-розовом бюстгальтере и белой юбке с высокой талией, передает Politeka.

Модель кокетливо поправляет волосы на камеру.

Ранее мы рассказывали, что недавно Алена Омович подверглась критике из-за фото в рекламе магазина, одежду которого она продвигает.

На опубликованных кадрах украинская Кардашьян позирует не одна, а с другой моделью. Они примерили мини-платья в горошек и снялись для их рекламы. Так, на фото они не столько демонстрируют наряды, сколько свое декольте, ноги и прочие прелести и интимные места, которые стоило бы прикрыть.

«На моделей противно смотреть...тьфу», «Неужели девушка в красном может нравиться, что с вами, люди? И где там платье, там сплошной силикон. 2 он фото просто жесть. Это не человек, это монстр какой-то😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱. Что она с собой сделала. . Кроме как в порно, больше нигде ей места нет. Слезы да и только», «Зашла к Аленке на страницу, отмотала до 2015 года, какая красотка была! Маленькая аппетитная попка, маленькая грудь, никакого силикона, такая куколка шикарная! А сейчас... мутант...», отмечали в комментариях подписчики.

В свою очередь Алена игнорирует хейтеров и не скрывает, что для получения фигуры мечты прибегала к услугам пластического хирурга. Она не только увеличила грудь, но и «подправила» ягодицы, а также накачала губы и изменила разрез глаз.

Напомним, что Алена Омович задрала платье до неприличия и посветила своей гордостью: "Какое тело!"

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян засветила прелести в крохотном бикини: "Какие... глаза!"

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