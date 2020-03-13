Зірка продемонструвала всім, що має

Британська модель і інстадіва Демі Роуз постійно демонструє свої принади

Так нещодавно в її Instagram з'явилися фото, на яких вона майже оголена, Politeka.net.

Інстадіва постала в тонких підтяжках, які прикрили її найінтимніші місця.

Великі груди Демі були ледь прикриті і ще трохи і щільні резинки можуть зісковзнути, в результаті буде видно все. Однак модель завбачливо схопилася за них і втримала.

Також зірка була в червоних штанях з чорними смужками, які виділили її апетитну п'яту точку: "Безсоромна цукерочка".

Демі прибрала волосся назад у хвіст, а також одягла великі окуляри. Модель прочинила губи і закрила очі.

Примітно, що красуня позувала на вулиці, де височіли скелі, вкриті снігом, а також дахи дерев'яних будиночків.

"Тонке мистецтво не піклуватися", - підписала знімок Демі.

За дев'ять годин пост зібрав понад 600 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захоплювалися сміливістю і красою своєї фаворитки.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала в екстра-міні бікіні, яке мінімально прикривало її форми.

«Вона така висока, що тільки глибока душа може пізнати її небесну суть», - йдеться у підписі.

Це спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

«Гаряча штучка», «божественний вигляд», «у мене аж щелепа відпадає», «богиня Демі», «дуже красиво», - написали вони.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз постала в леопардовому пікантному боді. П'ята точка при цьому виявилася повністю відкритою.

Волосся модель вирішила залишити розпущеним. Боді дуже добре підкреслило пишні груди дівчини. На тлі можна побачити екзотичну рослинність.

Фанати за добу поставили понад 700 тисяч лайків і написали безліч компліментів.

Нагадаємо також, що Демі Роуз стояла в спокусливому купальнику сріблястого кольору.

Він ледве вміщає в себе великі груди моделі, повністю оголює живіт і ледь прикриває інтимні місця Роуз. Але, схоже, її це не бентежить.

«20 днів до мого дня народження ... скоро 25», - підписала вона знімок.

Користувачі мережі в захваті від нового образу дівчини.

Нагадаємо, що соковита Демі Роуз виставила напоказ свою головну гордість, вид ззаду вражає: «Чорна пантера».

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз влаштувала пікантну фотосесію прямо в горах: зігріє будь-якого чоловіка.

Також Politeka писала, що Демі Роуз роздяглася і показала пишні принади з усіх ракурсів: «Гаряча дівчинка».