Звезда сверкнула всем, что имеет

Британская модель и инстадива Деми Роуз постоянно демонстрирует свои прелести

Так недавно в ее Инстаграм появились фото, на которых она почти обнаженная, Politeka.net.

Инстадива предстала в тонких подтяжках, которые прикрыли ее самые интимные места.

Большая грудь Деми едва была прикрыта и еще немного и плотные резинки могут соскользнуть, в результате будет видно все. Однако модель предусмотрительно схватилась за них и удержала.

Также звезда была в красных брюках с черными полосками, которые выделили ее аппетитную пятую точку: "Бесстыжая конфетка".

Деми убрала волосы назад в хвост, а также надела большие очки. Модель приоткрыла губы и закрыла глаза.

Примечательно, что красотка позировала на улице, где виднелись скалы, усыпанные снегом, а также крыши деревянных домиков.

"Тонкое искусство не заботиться", - подписала снимок Деми.

За девять часов пост собрал больше 600 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились смелостью и красотой своей фаворитки.

Напомним, Деми Роуз позировала в экстра-мини бикини, которое минимально прикрывало ее формы.

«Она такая высокая, что только глубокая душа может познать ее небесную суть», - говорится в подписи.

Это спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.

«Горячая штучка», «божественный вид», «у меня аж челюсть отпадает», «богиня Деми», «очень красиво», - написали они.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз предстала в леопардовом пикантном боди. Пятая точка при этом оказалась полностью открытой.

Волосы модель решила оставить распущенными. Боди очень хорошо подчеркнуло пышную грудь девушки. На фоне можно увидеть экзотическую растительность.

Фанаты за сутки поставили более 700 тысяч лайков и написали множество комплиментов.

Напомним также, что Деми Роуз стояла в соблазнительном купальнике серебристого цвета.

Он еле вмещает в себя большую грудь модели, полностью оголяет живот и едва прикрывает интимные места Роуз. Но, похоже, ее это не смущает.

«20 дней до моего дня рождения ... скоро 25», - подписала она снимок.

Пользователи сети в восторге от нового образа девушки.

Напомним, что сочная Деми Роуз выставила напоказ свою главную гордость, вид сзади впечатляет: «Черная пантера».

Как сообщала Politeka, Деми Роуз устроила пикантную фотосессию прямо в горах: согреет любого мужчину.

Также Politeka писала, что Деми Роуз разделась и показала пышные прелести со всех ракурсов: «Горячая девочка».