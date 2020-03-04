Модель Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, порадовала откровенные снимки с отдыха в горах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Начинаю любить все времена года», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных снимках Деми Роуз позирует в лыжном костюме, расстегнув который, демонстрирует на камеру чрезвычайно пышные формы. На другом снимке звезда застыла в пикантной позе, показав, за что ее полюбили мужчины.

Обратим внимание, что фотографии спровоцировали настоящий бум среди ее поклонников.

«Бомбезные формы», «божественная Деми», «блин, кажется я залип», «огонь», «тебе к лицу зима», «кажется, я влюбился», - пишут они.

Ранее мы писали, что модель Деми Роуз, более известная как «молодая копия Ким Кардашьян», продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

Фотографию девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Модель опубликовала серию снимком, на которых она стоит в новой модели купальника. Спереди он немного завышен, но оголяет по бокам пышные бедра модели. Сзади трусики от купальника сделаны в виде стрингов. Отметим, что 24-летняя модель покрутилась со всех сторон, показав, чем наградила ее природа. На фото она кажется идеальной, но видно, что снимки сильно отфотошопили.

Роуз добавила фотографии в сториз, поэтому поклонники не смогли оставить под ними комментарии. Вероятнее всего, это кадры из новой рекламной съемки, в которой Деми будет рекламировать купальники.

Напомним, что Деми Роуз не смогла скрыть достоинства малюсеньким топом: "Солнечные поцелуи".

Ранее Politeka сообщала, что Деми Роуз без белья показала, чем ее наградила природа: «На это можно смотреть вечно».

Также Politeka писала, что молодая копия Кардашьян показала, чем соблазняет мужчин: "Никто не устоит перед такой".