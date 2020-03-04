Модель Деми Роуз, более известная как «молодая копия Ким Кардашьян», продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

Фотографию девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Модель опубликовала серию снимком, на которых она стоит в новой модели купальника. Спереди он немного завышен, но оголяет по бокам пышные бедра модели. Сзади трусики от купальника сделаны в виде стрингов. Отметим, что 24-летняя модель покрутилась со всех сторон, показав, чем наградила ее природа. На фото она кажется идеальной, но видно, что снимки сильно отфотошопили.

Роуз добавила фотографии в сториз, поэтому поклонники не смогли оставить под ними комментарии. Вероятнее всего, это кадры из новой рекламной съемки, в которой Деми будет рекламировать купальники.

Ранее мы писали, что Деми Роуз показала снимок в полностью закрытом наряде. На новом снимке модель позировала в черных штанах в обтяжку и такой же черной водолазке и кепке. Впрочем, пикантности снимку добавил тот факт, что кофта девушки сильно просвечивает, демонстрируя всем ее белье и пышную грудь.

Напомним, что британка стала популярной благодаря своим откровенным снимкам в Инстаграм. Роуз не стесняется даже самых открытых и микроскопических нарядов и неустанно радует своих поклонников откровенными снимками. После того, как ее страница в сети стала очень популярной, девушке начали предлагать различные рекламные контракты. Чтобы строить карьеру модели Роуз переехала в США.

Интересно, что у Деми Роуз совсем не модельная внешность. Ее рост 157 сантиметров, а формы далеки от модельных параметров. Однако, на фоне популярности пышных форм Ким Кардашьян, такие фигуры как у Деми сегодня в тренде.

Напомним, что Деми Роуз не смогла скрыть достоинства малюсеньким топом: "Солнечные поцелуи".

Ранее Politeka сообщала, что Деми Роуз без белья показала, чем ее наградила природа: «На это можно смотреть вечно».

Также Politeka писала, что молодая копия Кардашьян показала, чем соблазняет мужчин: "Никто не устоит перед такой".