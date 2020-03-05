Известная модель Деми Роуз показала роскошные формы во время отдыха в горах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«В мире», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Роуз позирует в черном облегающем наряде, который элегантно подчеркивает ее пышные формы. Девушка выставила напоказ идеальное тело, что обернулось настоящим бумом со стороны ее поклонников.

«Черная пантера», «ледяная королева», «вот это огромная пятая точка», «смотришься бомбезно», «ты выглядишь красивой и сочной», - пишут они.

Как сообщалсь ранее, британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют новой Кардашьян, порадовала поклонников откровенным образом.

Звезда Инстаграма опубликовала снимок, на котором предстала в коротком топе. Белый верх был настолько короткий и узкий, что из-под него едва не вываливались прелести модели. Топик натянулся, и, казалось, сейчас разорвется.

Также на Деми были короткие джинсовые шорты с высокой посадкой, которые подчеркнули талию знаменитости.

Кроме выдающихся форм нельзя не обратить внимания на упругие пресс и пятую точку Роуз.

Девушка позировала на улице посреди зеленых растений и зданий. Она приподняла голову и прикрыла глаза. На лице выделялись пышные ресницы, блестящие тени на веках и глянцевые губы.

Напомним, молодая копия Кардашьян затянула свои мячи тонким шелком.

Как сообщала Politeka, платье Деми Роуз предательски открыло непристойные места: рассмотреть можно все.

Также Politeka писала, что молодая копия Кардашьян засветила свои булочки в прозрачной сетке.