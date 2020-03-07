Світова знаменитість Кім Кардашьян потішила своїх шанувальників новими фото відвертого змісту

Успішна бізнес-вумен покрасувалася на камеру в білизні. Як повідомляє Politeka.net, світська левиця показала, як позувала в студії у своєму Instagram. Так на опублікованому фото в сторіз, зірка закликає всіх зайнятися фітнесом, власне саме для цього вона надягла і рекламує темну спортивну білизну. Комплект ідеально сів на розкішній жіночній фігурі Кардашьян-Уест, при цьому зірка мережі впевнено дивилася перед собою сидячи на колінах.

Зазначимо також, що шанувальники знаменитої на весь світ вірменки за походженням просто обожнюють її відверту манеру в публікаціях в популярній соцмережі - Кім крім того, що показує своїх дітей і як працює, часто рекламує білизну і знімається в особистих стильних фотосетах.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян постала перед фанатами з пишною зачіскою і великими стрілками на очах. Дівчина поринула в атмосферу 1970-х років заради зйомки в рекламі. Кім приміряла облягаючий наряд з великим поясом на талії.

Як відомо, у Кім з її чоловіком, репером Каньє Вестом четверо дітей. Двох малюків Кардашьян народила сама, а двох парі виносила сурогатна мати. Як розповідала Кім в інтерв'ю, вона дуже хотіла народити дітей сама, але лікарі їй заборонили. Більш того, перші дві вагітності Кім теж пережила з трудом. Так як зірка мріяла про велику родину, вона вдалася до допомоги сурогатної матері.

Поповнення в родині сталося у пари в 2018 і 2019 роках. Пізніше Кім зізналася, що могла б завести ще двох дітей, але не буде, тому що не хоче бути старою мамою. Зірка заявила, що четверо дітей – це теж добре. Як відомо, у її матері Кріс Дженнер шестеро дітей.

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