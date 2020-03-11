Світська левиця, зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян постала в стильному образі

Із завжди засмаглою шкірою зірки чудово поєднуються світлі кольори, що Кім і вирішила продемонструвати, пише Politeka.net.

Так, бізнесвумен позувала в літаку. На красуні був білий костюм: жакет і брюки. Під верхом, ймовірно, нічого не було, адже з-під нього визирала гола шкіра Кардашьян.

Також на Кім були босоніжки з великими бретелями.

Завершили образ Кардашьян маленька сумочка і макіяж з акцентом на красиві очі, як лялечка.

На двох фото зірка позувала, сидячи в кріслі. Дівчина закинула ногу на ногу й дивилася в камеру.

Варто відзначити, що вбрання не тільки контрастувало з кольором шкіри знаменитості, але і виділило її тонку талію, і пишні груди. Виглядала зірка чудово.

На третьому фото красуня позувала у компанії жінок.

В пості зірка привітала всіх жінок з Міжнародним жіночим днем. Також Кім розповіла про жінок, які постали разом з нею на фото. За її словами, зараз всі разом американки боряться за те, щоб жінкам замінили довгі тюремні терміни.

Пост зібрав за три години більше 500 тисяч лайків, коментарі до публікації були відключені.

Нагадаємо, Кім Кардашьян з'явилася в незвичайному вигляді. Зірка одягла короткий топ, який підкреслив її груди, а також показав її пружний живіт.

Зверху Кім одягла коротку куртку. Також на зірці були блакитні розкльошені джинси на високій посадці і босоніжки на підборах.

Заверашли її незвичайний образ довгі коси по всій голові і макіяж з акцентом на очі.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян в опублікованому фото в сториз, закликала всіх зайнятися фітнесом, власне саме для цього вона наділа і рекламувала темну спортивну білизну.

Комплект ідеально сів на розкішній жіночної фігури Кардашьян-Уест, при цьому зірка мережі впевнено дивилася перед собою сидячи на колінах.

Нагадаємо також, що Кім Кардашьян розляглася і ніжилася на сонечку в темному відкритому купальнику.

Знаменитість буквально поблизу показала свої частково оголені у пляжному вбранні груди, а також живіт і стегна.

Нагадаємо, Кім Кардашьян здивувала зовнішністю, такий її рідко побачиш.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян підняла спідницю і блиснула своєю гідністю.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян запаморочила голову, показавши себе в маєчці.