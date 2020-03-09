Відома телеведуча, бізнес-вумен і блогер Кім Кардашьян покрасувалася роздягненою

Багатодітна мама, світська левиця, обличчя, як і фігура якої є одними з найбільш впізнаваних у світі - показала свої форми зблзька, повідомляє Politeka.

На фото зі сторіз в своєму Instagram модель розляглася і ніжилася на соонечку в темному відкритому купальнику. Знаменитість буквально зблизька показала свої частково оголені у пляжному вбранні груди, а також живіт, стегна і підкачані ніжки.

Відзначимо, що в цього разу у шанувальників зірки не було можливості прокоментувати фото Кім, але раніше у коментарях під її "гарячими" постами вони неодноразово називали Кардашьян-Вест "соковитою красунею" і "розкішною кралечкою".

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян, яка стала популярною після виходу в США шоу «Сімейство Кардашьян», продемонструвала свою фігуру у всіх деталях. 39-річна світська левиця обтягла свої пишні форми напівпрозорою тканиною. З одягу на Кардашьян залишилося лише біле плаття в підлогу, в яке знаменитість навіщось влізла руками. Тканина натягнута настільки сильно, що під нею можна з легкістю розглянути тіло красуні, яка для більшої пікантності знімків вирішила не надягати нижню білизну.

До речі, сьогодні сестри Кардашьян ще й одні з найбагатших знаменитостей Америки. Наприклад, Кайлі стала наймолодшою мільярдеркою у світі, коли в 21 рік заробила свій перший мільярд.

Нагадаємо, що гаряча Кайлі Дженнер ледве втиснула свої пишні форми в купальник: «Королева».

Як повідомляла Politeka, безсоромна сестра Кардашьян посвітила своїм багатством на піску: "Ого, аж слів не вистачає".

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер роздяглася і засвітила найапетитніші місця: «ось це так розмір».