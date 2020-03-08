Дві найпопулярніші сестри з «Сімейства Кардашьян» поділилися з шанувальниками гарячими знімками

Фотографію з відпочинку дівчата опублікували на своїх сторінках в Instagram, повідомляє Politeka. На фото Кім сидить спиною до камери. На ній надітий чорний купальник, який підкреслює її шикарні форми. Її молодша сестра Кайлі Дженнер, сидить боком. На ній надітий спокусливий чорний купальник. Її пишні стегна на фото представлені у всій красі.

Пост сестер зібрав небачену кількість лайків. У Кардашьян під фото поставили 2,9 мільйонів сердечок, а у Дженнер – 6,6 мільйонів. Як відомо, Кім та Кайлі є найпопулярнішими сестрами в мережі Instagram. Вони входять у топ-10 найбільш популярних людей в цій мережі. Під фото шанувальники дівчат залишили безліч захоплених коментарів.

«Милі жінки», «Красиві і вогненні», «Біле і чорне», «Найчудовіші жінки, яких я знаю! Люблю вас обох!», «О, привіт красуні», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян, яка стала популярною після виходу в США шоу «Сімейство Кардашьян», продемонструвала свою фігуру у всіх деталях. 39-річна світська левиця обтягла свої пишні форми напівпрозорою тканиною. З одягу на Кардашьян залишилося лише біле плаття в підлогу, в яке знаменитість навіщось влізла руками. Тканина натягнута настільки сильно, що під нею можна з легкістю розглянути тіло красуні, яка для більшої пікантності знімків вирішила не надягати нижню білизну.

До речі, сьогодні сестри Кардашьян ще й одні з найбагатших знаменитостей Америки. Наприклад, Кайлі стала наймолодшою мільярдеркою у світі, коли в 21 рік заробила свій перший мільярд.

Нагадаємо, що розкішна Кардашьян без одягу показала, за що її люблять чоловіки: «самий сік».

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян роздяглася і виставила напоказ розкішні форми в невидимій білизні: найсоковитіший ракурс.

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