"Такой фигуре могут и 18-летние позавидовать"

Российская артистка Эвелина Бледанс покрасовалась в домашней обстановке, показав "вкусности"

Актриса и телеведущая - соблазнительная "медсестра" из "Маски-шоу", кажется не стареет, передает Politeka.net. Звезда, которая уже давно живет и работает в РФ, похвасталась удивительной подтянутой фигурой на камеру посреди собственной кухни.

Так, помимо прочего, артистка в своих сториз в Instagram спросила у фолловеров, оставлять ли ей новое платье, которое сейчас на ней - якобы звезда открыла новую коробку с вещами и все не может определиться. На Бледанс был цветастый, вероятно, шелковый сарафанчик на тонких бретелях. Но самое интересное, что звезда сети и ТБ, позируя на камеру в нем буквально выпячивала в объектив свою грудь, анатомические особенности строения которой или же сделанные уже хирургами, бувально торчали под платьицем.

Также артистка поднимала платье, светила стройными ножками, ела сыр, показательно улыбалась и помимо всего этого позировала в декольтированном наряде розового цвета и шляпе в широкими полями.

Отметим, что поклонники звезды не имели в этот раз возможности комментировать ее посты, но ранее они отмечали, что фигуристая Эвелина еще даст фору многим молодым красавицам, дескать, так хороша и находится в отменной физической форме.

Напомним, недавно Эвелина Бледанс поделилась фото и видео со съемок. Красотка блистала в розовом лыжном костюме.

На снимке актриса позировала, широко улыбаясь. Она шла с коллегой к месту, где их уже ждала съемочная группа.

"Похоже весна. Успели насладиться снегом или так его и не увидели? Я вот гору только на съемках", - подписала кадры звезда, поставив геолокацию "Горнолыжный курорт Сорочаны".

Ранее мы писали, что Эвелина Бледанс надела черный лифчик, который едва удерживал ее пышные прелести. Брюки звезда расстегнула и засветила лишнее - белые трусики.

Нельзя не заметить упругий и красивый пресс знаменитости.

Напомним, что постаревшая Бледанс сверкнула грудью в обнимку со скандальной Кудрявцевой.

А еще Politeka писала, что Бледанс засветила лишнее в расстегнутых брюках.

Также Politeka сообщала, что горячая Бледанс примерила костюм развратной медсестры.