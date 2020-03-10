Известная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс показала забавный ролик в Инстаграм

На кадрах Эвелина и другие звезды российского шоу-бизнеса решили устроить соревнования, кто надует первым резиновую перчатку. Конечно, лучше всего это удалось Бледанс. В конце ролика она у нее взорвалась на лице. Все женщины сидели на коленях на ковре. На фоне можно увидеть диван. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели просмотреть ролик более 50 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Какие вы веселые, класс, молодцы", "Сразу видно кто не курит !)", "Табасаранский ковер сумах ручной работы.Было время когда я ткала эти сумахи", "Ого как стрельнуло в лицо", "Прям девочки сидят!!!", "Чем бы не заниматься,лишь бы на вас смотрели)))", "Нарабатывают объем лёгких", "Девчухи, что тренируете силу духа?", "Бабки жгут".

Ранее мы сообщали, что российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в Инстаграм опубликовала новое видео.

На кадрах Эвелина позирует в платье с открытыми плечами. Образ она дополнила интересным ожерельем, а также короной. На руках можно заметить также украшения. Волосы были распущены у актрисы. На фоне ничего не было видно.

"8-е марта- наш день! Творим, что хотим! У каждого оно своё. Я полдня нежусь в красивом отеле Санкт Петербурга и еду в Великий Новгород не только сыграть спектакль, но и встретиться с солнечными семьями. В телефоне уже пару сотен открыток. А как вы планируете провести этот день?", - написала Бледанс.

Сообщалось, что российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс нашла идеальную маску для социальных сетей.

На фото Бледанс изображена в образе развратной медсестры. У нее сильно накрашены глаза и губы, а на голове красуется шапка медсестры.

«Многие блогеры придумывают свои маски. А мне и придумывать не пришлось. Теперь каждая из вас, мои красоточки сможет побыть секс-символом, как я когда-то в образе Медсестры», - отметила Бледанс.

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