Онука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала новий знімок в Instagram
На фото Катя позує навпроти дзеркала в чорній спідниці і світлій футболці. В руках вона тримає букет квітів. Волосся дівчина вирішила залишити розпущеним. На тлі можна побачити застелене ліжко. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли оцінити публікацію або написати коментарі. Все через те, що Боярська опублікувала фото в сторіс, де така функція відсутня.
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Раніше ми повідомляли, що онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина похвалилася стрункою фігурою.
На серії знімків дівчина стоїть у чорній міні-спідниці і чорному топі. Одяг вигідно підкреслює пишну фігуру 21-річної дівчини. Особливо яскраво виділяється її груди. В руках Катерина тримає червоні кулі. До речі, на фотографіях вечір або ніч. Видно, що Боярська сфотографувалася в темряві.
«Зі святом, дівчата! Бажаю вам кохати і бути коханими, незалежними, успішними і самодостатніми», - привітала Катя своїх передплатників.
Повідомлялося, що внучка легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала новий образ в Instagram.
На фото Боярська позує в джинсовке і білому топі, а також штанях. Образ Катерина доповнила великими сережками. Волосся в цей раз пишногруда красуня зібрала в хвіст. Внучка Боярського в цей раз позувала боком на фото і можна легко оцінити її великі форми. На тлі нічого не видно, так як Катерина просто стояла на тлі стіни.
"Порадьте фільм якийсь класний, будь ласка", - написала Боярська під фото.
Фанати не змогли оцінити знімок або написати коментарі під ним. Все із-за того, що фото було опубліковано в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.
Нагадаємо, пишногруда онука Боярського прямо в спальні показала свою темну сторону
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