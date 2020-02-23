Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина засветила массивные «мячики» в откровенной пижаме

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Доброе утро», – подписала красотка свой снимок.

Екатерина Боярская на новой фотографии позирует возле зеркала, почти подойдя к нему впритык с айфоном. Она показала свою пижаму, которая состоит из облегающей майки с глубоким декольте, а также штаны в тон. Волосы Катя просто расчесала и уложила ровными прядями на плечи.

На свой снимок она наложила фильтр в инстаграм, который сделал все в кадре красного цвета, а на ее голове появились чертячьи рожки.

На фоне можно увидеть уголок кровати в ее комнате.

Фанаты не смогли оценить кадр или написать комментарии. Все из-за того, что Екатерина опубликовала его в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Напомним, что совсем недавно Екатерина сверкнула пышными формами в откровенной кофте.

«У меня нет никаких ограничений», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках внучка Боярского позирует в облегающем топе, который эффектно подчеркивают ее роскошные формы шестого размера.

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На фото Екатерина позирует в черном топе. Другой одежды на ней не видно. Образ дополнила Боярская цепочкой на шее и распущенными волосами. Снимок девушка делала в зеркало. Можно рядом увидеть стол, другой телефон, большую кровать, занавески и другие элементы интерьера.

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