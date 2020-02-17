Внучка легендарного актера Михаила Боярского Екатерина показала новое фото с отдыха в Москве

Катерина в этот раз была в куртке, черном топе и спортивных штанах. Она стояла в этот раз на балконе высотного здания. на фоне можно увидеть другие высотки. А сверху большие серые тучи. Боярская опустила глаза вниз, когда ее снимали. Об этом пишет Politelka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 500 лайков и написали несколько комментариев:

"Такая стесняшечка, миллион лайков, самой доброй, искренней и красивой и одно сердце тоже ей", "Привет. Это ты где в США?", "Без вопросов, Красивая", "Катя, ты огонь. Как всегда", "Красотка, когда в Москву", "Безумно красивая", "Все серое.. разбавлено женской красотой", "Скрасила тучный фон)", "Не простудитесь, сударыня", "Супер красота".

Ранее мы сообщали, что внучка известного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала новое домашнее фото.

На фото Екатерина показала себя в топе телесного цвета и большой цепочкой на шее. Образ Боярская дополнила распущенными светлыми волосами и ярким мейкапом. Фото было сделано крупным планом и можно легко оценить главную гордость девушки. На фоне практически ничего не видно, поэтому неизвестно, где делала кадр Боярская.

Сообщалось, что внучка известного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала серию новых кадров.

Екатерина в этот раз позировала в черной майке и чокере. Кадры получились очень сочными, так как Боярская надела обтягивающую майку, а шестой размер дал о себе знать. Образ внучка актера дополнила распущенными волосами. На фоне можно увидеть штору и стену, а также часть мебели.

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