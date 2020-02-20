Внучка известного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала новый образ в Инстаграме

На фото Екатерина позирует в черном топе. Другой одежды на ней не видно. Образ дополнила Боярская цепочкой на шее и распущенными волосами. Снимок девушка делала в зеркало. Можно рядом увидеть стол, другой телефон, большую кровать, занавески и другие элементы интерьера. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страницу знаменитости.

Фанаты не смогли оценить кадр или написать комментарии. Все из-за того, что Екатерина опубликовала его в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что внучка легендарного актера Михаила Боярского Екатерина показала новое фото с отдыха в Москве.

Катерина в этот раз была в куртке, черном топе и спортивных штанах. Она стояла в этот раз на балконе высотного здания. на фоне можно увидеть другие высотки. А сверху большие серые тучи. Боярская опустила глаза вниз, когда ее снимали.

Фанаты успели поставить более 500 лайков и написали несколько комментариев:

"Такая стесняшечка, миллион лайков, самой доброй, искренней и красивой и одно сердце тоже ей", "Привет. Это ты где в США?", "Без вопросов, Красивая", "Катя, ты огонь. Как всегда", "Красотка, когда в Москву", "Безумно красивая".

Сообщалось, что внучка известного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала серию новых кадров.

Екатерина в этот раз позировала в черной майке и чокере. Кадры получились очень сочными, так как Боярская надела обтягивающую майку, а шестой размер дал о себе знать. Образ внучка актера дополнила распущенными волосами. На фоне можно увидеть штору и стену, а также часть мебели.

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