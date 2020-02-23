Звезда показала, за что ее полюбили мужчины

Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина сверкнула пышными формами в откровенной кофте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«У меня нет никаких ограничений», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках внучка Боярского позирует в облегающем топе, который эффектно подчеркивают ее роскошные формы шестого размера.

«Вот это огромные…глаза», «Хороша, чертовка!», «богиня», «Для такой потрясающе красивой леди и не нужны границы», «Просто превосходная», «ммм, глазки какие красивые», - пишут они.

Как сообщалось ранее, внучка известного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала новый образ в Инстаграме

На фото Екатерина позирует в черном топе. Другой одежды на ней не видно. Образ дополнила Боярская цепочкой на шее и распущенными волосами. Снимок девушка делала в зеркало. Можно рядом увидеть стол, другой телефон, большую кровать, занавески и другие элементы интерьера.

Фанаты не смогли оценить кадр или написать комментарии. Все из-за того, что Екатерина опубликовала его в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

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