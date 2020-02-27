Светская львица Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода шоу о ее семействе, окунулась в атмосферу 1970-х годов

Звезда предстала с пышной прической и большими стрелками на веках, что было свойственно для тех годов, пишет Politeka.net.

Ким примерила облегающий наряд с большим поясом на талии, в резльтате была подчеркнута ее стройность. Ким смотрела вдаль и приоткрыла губы. Выглядела она интересно и очень соблазнительно.

На втором фото Ким присела на байк, раздвинув ноги. Она смотрела пристально в камеру из-под лоба. Обтягивающий наряд выделил пышную грудь звезды, а то, что он мини дало рассмотреть ровные ножки Кардашьян.

На третьем фото Ким позировала обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее пятую точку. И как она только влезла в этот наряд?

Завершила ее образ сумочка расцветкой леопарда. Пышные волосы и большие глаза - на фото все идеально.

Звезда позировала на улице, посмотрев в объектив через плечо.

В посте Ким написала, что примерила на себя образ бывшей жены Элвиса Пресли, Присциллы. Данные и другие фото появятся в одном из журналов.

За 13 часов пост собрал более 800 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились Ким и написали ей массу комплиментов.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян посчастливилось сняться в фотосессии с настоящей легендой поп-музыки, певицей Шер.

На фото красотки позируют на байках с пышными зачесанными вверх волосами и макияжем в ретро-стиле.

В подписи к фото звезда призналась, что Шер всегда была для нее иконой стиля, а съемки с ней стали исполнением мечты.

Напомним, Ким Кардашьян опубликовала фото вместе с мамой, Крис Дженнер. Ким сидела, повернувшись лицом к фотографу. Она выбрала для своего выхода бархатный черный костюм, с полосками на штанах, а ее мама - черный костюм и сделала макияж, похожий на Ким. Она тоже улыбалась и смотрела в камеру, при этом держа на коленях сумку.

"Лучшая мама в мире! @krisjenner", - подписала фото звезда.

За шесть часов публикация собрала более 1,5 миллиона лайков.

Напомним, Ким Кардашьян заперла свое великолепие в черном бархате.

Как сообщала Politeka, Кардашьян в одном лифчике закрыла глаза от удовольствия.

Также Politeka писала, что роскошная Кардашьян поразила откровением, показав, как выглядела до пластики.