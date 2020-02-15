Светская львица Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода шоу о ее семействе, часто делится фото различного характера

На этот раз Ким позировала в гардеробной, присев на диван, пишет Politeka.net. Звезда выбрала серый наряд, который обтянул ее пышные груди и бедра. Серый гольф немного просвечивался, из-за чего были видны прелести знаменитости.

Кроме того, Ким позировала в необычной юбке, которую завязала на талии. Одежда выделила тонкую талию знаменитости.

Ким приподняла юбку и оголила свое достоинство - ровные стройные ножки, вытянув одну из них:"Настоящая богиня". Девушка продемонстрировала босоножки на тонкой шпильке.

Красотка завершила образ крупными серьгами и солнечными очками.

Прическа - тонкая тугая косичка спустилась ниже бедер.

Кардашьян будто смотрела в камеру и приоткрыла пухлые губы.

За девять часов пост собрал более миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети были удивлены выбранному образу Ким. Некоторые даже спрашивали прибыла ли красотка из будущего. В общем, большинству понравилось, как выглядит звезда и они написали ей много комплиментов.

Напомним, Ким позировала со своей сестрой, Хлоей. Первая предстала в черном гольфе, который облягал ее пышную грудь.

Красотка сделала свой фирменный макияж, выделив скулы, пухлые губы и длинные ресницы. Ее прическа - длинная косичка.

Хлоя же предстала в топе, подчеркнувшем ее грудь и пиджаке в белую полосу. Блестящие серьги сверкали в ушах и дополняли образ. Сестра Ким сделала высокий хвост, оставив часть волос распущенной. Девушка смотрела в камеру и улыбалась.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян позировала прямо посреди своей гардеробной комнаты больших размеров.

На фоне множество полок с туфлями на каблуках и сумочками разных размеров и видов, а также много одежды.

Сама Ким Кардашьян предстала в платье молочного цвета на бретелях. Декольте красиво облегает грудь звезды, подчеркивая идеальные формы.

Руки знаменитость расположила вдоль платья, а одну ногу выставила вперед, настолько позволяет узкое платье.

Пользователи сети отметили, что Ким просто блистательна в своем наряде.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.