39-летняя американская телезвезда Ким Кардашьян заставила поклонников изрядно понервничать, выставив напоказ откровенный снимок

Как передает Politeka.net, в День святого Валентина, 14 февраля, знойная красотка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, сделанным в машине. Она предстала в белой маечке, сидя на переднем кресле. Ким взбудоражила публику видом на роскошную зону декольте: так и манит поклонников отдаться нескромным фантазиям.

На фото лицо светской львицы показано крупным планом. Идеальный макияж в коричневых тонах максимально приближен к естественному. Волосы красотка собрала на затылке. Кардашьян поднесла руку к лицу, нежно коснувшись щеки.

Поклонники пришли в неописуемый восторг. За считанные часы фото оценили более 800 000 человек, поставив "сердечки". Некоторым кадр настолько вскружил голову, что спросили у теледивы, можно ли поменяться местами с ее супругом рэпером Канье Вестом на День Валентина.

"Можем ли мы с Канье поменяться местами на День святого Валентина?"

"Такая милая 💖"

"ее глаза 😻😻"

"Люблю естественный вид макияжа 😍"

Ранее мы сообщали, Ким всколыхнула публику горячими снимками со своей сестрой Хлоей. Звезда обтянула роскошный бюст в кожаный гольф черного цвета, а ее родственница посветила откровенным декольте в топе и пиджаке в полоску.

Отметим, Ким прославилась после выхода в 2007 году реалити-шоу "Семейство Кардашьян". После чего она снялась в нескольких фильмах и сериалах, а также позировала для журнала Playboy.

В настоящее время Кардашьян входит в рейтинг звезд, пользующихся наибольшей популярностью у пользователей, составленный ресурсом Pornhub, заняв вторую позицию в 2018-м.

За плечами у Ким несколько браков. В 2014 году она в третий раз вышла замуж за музыканта Канье Уэста. Пара воспитывает четырех детей и намерены в ближайшее время завести пятого.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.