Светская львица Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода шоу о ее семействе, предстала в необычном для себя образе

Знаменитость позировала будто обнаженной, пишет Politeka.net. Ким сфотографировали захватив лишь ее оголенные плечи и немного груди. Такое чувство будто красотка предстала абсолютно обнаженной.

На плече у звезды красовался попугай, к которому Ким повернулась и потянулась губами, будто планируя его поцеловать.

Но кроме обнаженности Кардашьян, фото притянуло взгляд еще ярким макияжем, который ей не свойственен.

Известно, что звезда предпочитает макияж в коричневых тонах и редко добавляет в него иные цвета. В этот же раз на веках Ким красовались розовые тени, а на губах - ярко-розовая помада. Пышные ресницы и темные брови - дополнили макияж знаменитости.

Прическа Ким - высокий хвост из темных волос. Звезда - невероятная красотка.

"Счастливого дня Святого Валентина! Pink 8 - мой любимый оттенок к празднику. Какая милая, эта птица, ребята?", - подписала снимок звезда.

За девять часов пост собрал более 800 тысяч лайков и много комментариев.

Ким получила масу комплиментов от пользователей сети.

Напомним, Ким Кардашьян позировала в гардеробной, присев на диван.

Звезда выбрала серый наряд, который обтянул ее пышные груди и бедра. Серый гольф немного просвечивался, из-за чего были видны прелести знаменитости.

Кроме того, Ким позировала в необычной юбке, которую завязала на талии. Одежда выделила тонкую талию знаменитости. Ким оголила свои ровные стройные ножки и показала модные босоножки.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян предстала в белой маечке, сидя на переднем кресле. Ким взбудоражила публику видом на роскошную зону декольте: так и манит поклонников отдаться нескромным фантазиям.

На фото лицо светской львицы показано крупным планом. Идеальный макияж в коричневых тонах максимально приближен к естественному. Волосы красотка собрала на затылке. Кардашьян поднесла руку к лицу, нежно коснувшись щеки.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.