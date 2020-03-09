Фітнес-модель Ана Чері побажала всім веселого понеділка, а сама поніжилася на пляжі практично у невидимому купальнику

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі. Так Черрі позувала на тлі краси океанського узбережжя в роздільному купальнику з енімалістичним принтом.

Популярна артистка не перестає дивувати своїх шанувальників і з завидною регулярністю постить все більше і більше нових відвертих знімків. Цей раз не став винятком і фигуриста напівгола шатенка покрасувалася перед камерою на пляжі. На одному фото вона підняла руки вгору, на іншому - також, схрестивши їх за головою. Красуня-модель посміхалася і, очевидно, була в прекрасному настрої.

Шанувальники Ани відзначають, що вона неймовірно приваблива особа, і, м'яко кажучи, викликає у більшості чоловіків світу "непідробний інтерес".

Раніше ми писали, що володарка розкішних жіночних форм Ана Чері порадувала шанувальників відвертим знімком з тренування.

«Якщо мати правильне мислення, це змінить ваше життя. Потрібно бути позитивним вже сьогодні. PS цей спортивний бюстгальтер буквально приголомшливий, він змусить ваші сис*ки виглядати чудово», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Чері позує з піднятими руками, виставивши напоказ розкішне тіло. Її форми підкреслюють гарні лосини. На це звернули увагу і її прихильники.

«Божественна», «ідеальний вигляд», «виглядаєш приголомшливо», «ти завжди виглядаєш бомбезно. А зараз – особливо», «взагалі супер», - пишуть вони.

Нагадаємо, апетитна модель засвітила зайве у відвертому топі.

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