Фитнес-модель Ана Чери пожелала всем веселого понедельника, а сама понежилась на пляже в практически невидимом купальнике
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети. Так Черри позировала на фоне красот океанского побережья в раздельном купальнике с энималистическим принтом.
Популярная артистка не перестает удивлять своих поклонников и с завидной регулярностью постит все больше и больше новых откровенных снимков. Этот раз исключением не стал и фигуристая полуголая шатенка покрасовалась перед камерой на пляже. На одном фото она подняла руки вверх, на другом - также, скрестив их за головой. красавица-модель улыбалась и, очевидно, была в прекрасном расположении духа.
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Поклонники Аны отмечают, что она невероятно привлекательная особа, и, мягко говоря, вызывает у большинства мужчин мира "неподдельный интерес".
Ранее мы писали, что обладательница роскошных женственных форм Ана Чери порадовала поклонников новым откровенным снимком с тренировки.
«Если иметь правильное мышление, это изменит вашу жизнь. Нужно быть позитивным уже сегодня. PS этот спортивный бюстгальтер буквально потрясающий, он заставит ваши сис*ки выглядеть великолепно», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Чери позирует с поднятыми руками, выставив напоказ роскошное тело. Ее формы подчеркивают красивые лосины. На это же обратили внимание и ее поклонники.
«Божественная», «идеальный вид», «выглядишь потрясно», «ты всегда выглядишь бомбезно. А сейчас – особенно», «супер вообще», - пишут они.
Напомним, аппетитная модель засветила лишнее в откровенном топе.
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