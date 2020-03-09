Известная телеведущая, бизнес-вумен и блогер Ким Кардашьян покрасовалась раздетой

Многодетная мама и светская львица, лицо, как и фигура которой являются одними из самых узнаваемых в мире - показала свои формы вблизи, сообщает Politeka.

На фото со сториз в своем Инстаграм модель разлеглась и нежилась на солнышке в темном открытом купальнике. Знаменитость буквально вблизи показала свою частично оголенную в пляжном наряде грудь, а также живот, бедра и подкачанные ножки.

Отметим, что в этот раз у поклонников звезды не было возможности прокомментировать фото Ким, но ранее в комментариях под ее "горячими" постами они неоднократно называли Кардашьян-Уэст "сочной красоткой" и "роскошной красавицей".

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян, которая стала популярной после выхода в США шоу «Семейство Кардашьян», продемонстрировала свою фигуру во всех деталях. 39-летняя светская львица обтянула свои пышные формы полупрозрачной тканью. Из одежды на Кардашьян осталось лишь тянущееся белое платье в пол, в которое знаменитость зачем-то влезла с руками. Ткань натянута настолько сильно, что под ней можно с легкостью рассмотреть тело красотки, которая для пущей пикантности снимков решила не надевать нижнее белье.

Кстати, сегодня сестры Кардашьян еще и одни из богатейших знаменитостей Америки. Например, Кайли стала самой молодой миллиардершей в мире, когда в 21 год заработала свой первый миллиард.

Напомним, что горячая Кайли Дженнер еле втиснула свои пышные формы в купальник: «Королева».

Как сообщала Politeka, бесстыжая сестра Кардашьян посветила своим богатством на песке: "Ого, аж слов не хватает".

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер разделась и засветила самые аппетитные места: «вот это размерчик».