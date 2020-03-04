Наймолодша мільярдерша світу, сестра Кім Кардашьян, модель Кайлі Дженнер показала відвертий знімок з відпочинку

Фотографії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На фото Кайлі сидить на шезлонгу в бікіні. Купальник настільки відвертий, що її пишні груди ледве поміщається в нього. Красуня млосно дивиться в камеру, демонструючи всі свої достоїнства.

Пост моделі зібрав понад 10 мільйонів лайків. Шанувальники Дженнер в захваті від її форм.

«Вау», «Неймовірна», «Королева», «Виглядаєш щасливою», «Чудова», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер опублікувала фото в купальнику, який підкреслив її фігуру. Кайлі позувала спиною, тримаючи за руку свою дочку. Вони йшли до води. При цьому красуня взялася рукою за капелюшок, щоб той не полетів через сильний вітер.

Також нещодавно молодша сестра Кардашьян вирішила продемонструвати свої форми у відвертому вбранні. Дівчина поділилася новенькими кадрами в своєму Stories. На відео вона позує з легким макіяжем на обличчі і з розпущеним волоссям. На ній надітий тісний топік і лосини білого відтінку, які щільно облягають її завидно апетитну фігуру.

Кайлі Дженнер – одна з шести дітей бізнесвуман Кріс Дженнер. Разом з сестрами вона є однією з найпопулярніших дівчат в Америці. Кайлі всього 22 роки, а вона вже заробила мільярд доларів. У 2019 році її визнали наймолодшою мільярдеркою в світі. Дівчина примудрилася побити рекорд засновника Facebook Марка Цукерберга.

Дженнер заснувала власну лінію косметики Kylie Cosmetics. Першу колекцію її косметики продали за 30 секунд.

Нагадаємо, що безсоромна Кайлі Дженнер посвятила своїм багатством на піску: "Ого, аж слів не вистачає".

Раніше Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер роздяглася і засвітила найапетитніші місця: «ось це размерчік».

Також Politeka писала, що Кайлі Дженер показала апетитні місця в прозорій сукні: від такої краси не відірватися.