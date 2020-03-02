Відома бізнес-вумен, яка успішна завдяки своєму успіху в сфері краси, а також модель і світська левиця Кайлі Дженнер продемонструвала досить незвичайний образ в мережі

Знаменитість позувала в купальнику і опублікувала знімок в Instagram, пише Politeka.net. На фото модель, крім того, що була напівголою, показала ще й свою дивну зачіску: волосся знаменитість зібрала в хвіст і додала до нього, ймовірно, штучні пасма. Таким чином, можна було споглядати вражаючих розмірів косу в якості зачіски Дженнер на фото.

Також на артистці були кросівки, вона сиділа на дощечці біля басейну. Образ доповнили молодіжні прикраси. Шанувальники повз таку незвичайну красу не змогли пройти повз і написали під знімком Кайлі безліч компліментів на її адресу:

"Що за дивне створіння"

"Мило"

"Красива"

"Вау, це щось..."

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер позувала на пляжі разом з донькою. Кайлі позувала спиною, тому можна було розглянути її п'яту точку.

Також не можна не звернути увагу на рівні ніжки знаменитості. Дженнер тримала свою дочку за ручку і разом з нею йшла у воду. При цьому красуня взялася рукою за капелюшок, щоб та не полетіла з-за сильного вітру.

Чистий пісок, блакитна вода і мама з донькою - створюється враження повної ідилії. Користувачі мережі вихваляли красунь, захоплюючись даними фото. До того ж люди написали масу компліментів фігурі Кайлі і освідчувалися в коханні.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер здивувала новим кольором волосся. Зірка наростила довгі волосся світло-русявого кольору з білими кінчиками.

Зірка прикрила очі окулярами і трохи выпятила свої губи вперед.

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