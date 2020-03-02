Популярная американская красотка Ким Кардашьян продемонстрировала свою фигуру во всех деталях

Ни для кого не секрет, что 39-летняя светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян любит выставлять напоказ свои впечатляющие формы. Как сообщает Politeka, звезда поделилась кадрами очередной откровенной фотосессии на своей странице в Инстаграм.

В подписи Ким отметила, что эти фото были сделаны какое-то время назад. На них она позирует в весьма оригинальном образе. Дело в том, что из одежды на Кардашьян лишь тянущееся белое платье в пол, в которое знаменитость зачем-то влезла с руками. Ткань натянута настолько сильно, что под ней можно с легкостью рассмотреть тело красотки, которая для пущей пикантности снимков решила не надевать нижнее белье.

На первом фото Ким позирует полуоборотом, демонстрируя зрителям свои внушительных размеров ягодицы.

На втором снимке Кардашьян опирается спиной о стену и стоит с закрытыми глазами.

На последнем фото Ким смотрит прямо в камеру, обхватив свое тело руками под платьем.

Скандальные снимки всего за час набрали более 700 тысяч лайков и почти 4 тысячи комментариев. Поклонники красотки буквально сходят с ума от откровенной фотосессии.

До этого мы писали о том, что Кардашьян опубликовала на своей странице в Инстаграм фото в новом образе. На снимке Ким одета в узкое боди черного цвета. Корсет сильно утянул фигуру Ким. Таким образом ее талия стала еще выгоднее смотреться в сочетании с пышной грудью и широкими бедрами. На руки звезда надела прозрачные перчатки. Кроме этого, Кардашьян сделала вечерний макияж в привычных для нее коричневых тонах.

Всего за 20 минут пост Кардашьян собрал более 200 тысяч лайков. Сердчеко ей поставила и известная модель Белла Хадид. В комментариях к фото поклонники хвалят Ким за ее прекрасный внешний вид.

Напомним, шикарная Кардашьян еле втиснула свои формы в узкий топ, посмотреть есть на что.

Как сообщала Politeka, шикарная Кардашьян еле втиснула свои формы в узкий топ, видно все.

Также Politeka писала, что бессовестная Кардашьян в крошечном топе засветила самые аппетитные места.